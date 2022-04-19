Кыргызстан отказался строить у себя российскую биолабораторию

Кыргызстан выступил против создания на своей территории российской биологической лаборатории BSL3 (третьего уровня безопасности), сообщили во вторник в пресс-службе киргизского Минздрава.

"В ходе 23-го заседания межправительственной киргизско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось 14 апреля в Москве, стороны обменялись мнениями относительно создания на территории Кыргызстана биологической лаборатории BSL3. Стоит отметить, что киргизская сторона высказалась против реализации данного проекта", - сказал представитель пресс-службы.

По данным пресс-службы, по итогам заседания Министерство здравоохранения Кыргызстана и Министерство здравоохранения РФ договорились продолжить развитие сотрудничества в области здравоохранения, в том числе путем расширения прямых связей между медицинскими, научными и образовательными организациями.

"Стороны также решили продолжить наращивать взаимодействие по вопросам совместного изучения, профилактики и реагирования на инфекционные болезни в рамках российских инициатив по содействию международному развитию", - отметили в пресс-службе.