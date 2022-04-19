В ЕС работают над санкциями в отношении российской нефти

Евросоюз не исключает возможности введения дополнительных санкций против России, в том числе в отношении импорта российской нефти, сообщил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Мы действительно работаем над потенциальными санкциями в нефтяном секторе", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что не станет вдаваться в подробности, пока ведется проработка этих мер.

Мамер при этом напомнил, что, объявляя несколько недель назад пятый пакет санкций в Страсбурге, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже тогда сообщила, что предусматриваются будущие санкции, касающиеся нефти.

Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции ЕС в отношении российской энергетики.