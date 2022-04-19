Байден поделился с Обамой планами побороться за переизбрание в 2024 году

Президент США Джо Байден сообщил бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на переизбрание на пост президента в 2024 году, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на источники.

"Байден хочет баллотироваться, и он явно сообщает об этом всем", - рассказал один из собеседников издания, знакомый с содержанием беседы Байдена и Обамы.

По словам источника, Байден, несмотря на снижение рейтинга одобрения, остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, способным одержать победу над экс-президентом США Дональдом Трампом - соперником Байдена на выборах в 2020 году.

"Я думаю, он считает, что он единственный, кто может победить Трампа. Я не думаю, что он считает, что кто-то еще от Демократической партии может победить Трампа, и это главный фактор", - приводит The Hill слова источника.

Как сообщает издание, Байден и Обама обедали вместе ранее в апреле, однако неизвестно, когда именно состоялся их разговор о следующих президентских выборах.

Во время вступления в должность президента США Джо Байдену было 78 лет, что является рекордным возрастом среди президентов США на момент вступления в эту должность. В случае удачного переизбрания, Байден начнет второй срок на президентском посту в возрасте 82 лет.

The Hill напоминает, что в марте в ходе пресс-конференции в Брюсселе Байден заявил журналистам, что ему бы "осень повезло", если бы его соперником на выборах в 2024 году стал Трамп.

При этом президент США говорил, что будет переизбираться в случае хорошего состояния здоровья.

"Судьба вмешивалась в мою жизнь много-много раз. Если я буду в добром здравии, тогда я буду баллотироваться вновь", - заявил Байден в интервью телеканалу ABC в конце прошлого года.

В январе этого года Байден также заявил, что в случае участия в президентских выборах 2024 года он выступит тандемом с нынешним вице-президентом Камалой Харрис.

На прошлой неделе телеканал CNBC опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которым рейтинг одобрения Байден составил всего 38%, в то время как больше половины американцев - 53% - заявили, что не одобряют деятельность нынешнего президента США. Большинство опрошенных считает, что экономика США и страна в целом двигаются в неправильном направлении.

При этом, по данным The Hill, некоторые стратеги считают, что у Байдена есть шанс восстановить имидж. Так, директор президентских исследований в Университете Вирджинии Барбара Перри заявила, что многие президенты смогли преодолеть сложные времена и успешно баллотировались на переизбрание, в том числе Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама.