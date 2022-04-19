Глава PSEG Ральф Иззо уйдет в отставку до конца этого года

Председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор Public Service Enterprise Group Ральф Иззо уйдет в отставку до конца текущего года, сообщается в пресс-релизе американской компании.

Главный операционный директор Ральф Ларосса с 1 сентября займет должности президента и CEO компании. 1 января он также займет пост председателя.

Иззо был генеральным директором PSEG около 15 лет, а на протяжении почти 30-летней карьеры он занимал руководящие должности во всех операционных подразделениях компании. Ларосса работает в PSEG примерно 20 лет.

PSEG предоставляет услуги по электро- и газоснабжению.