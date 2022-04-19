Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8313 RUR   0.0209 GBR   2.2099 TRY   0.116

Цена на нефть

18.04 $/bbl +/- WTI 108.21 +1.26 Brent 113.16 +1.46

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 19.04.2022 20:51

Государственное агентство Fannie Mae ждет рецессии в США в 2023 году

Американская экономика вступит в фазу рецессии в 2023 году, прогнозирует группа экономических и стратегических исследователей государственного ипотечного агентства Fannie Mae.

Эксперты агентства резко ухудшили прогноз на следующий год и теперь ожидают сокращения ВВП США на 0,1%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал рост на 2,2%. Между тем прогноз роста экономики в 2022 году был снижен лишь на 0,2 процентного пункта, до 2,1%.

"Наш обновленный прогноз включает ожидания умеренной рецессии во второй половине 2023 года, поскольку мы считаем, что сокращение экономической активности является наиболее вероятным сценарием, который соответствует цели Федрезерва в отношении инфляции", - говорится в документе Fannie Mae.

Также аналитики агентства прогнозируют, что продажи домов в США сократятся на 7,4% в текущем году и на 9,7% в следующем. При этом рост цен на жилье замедлится с 20% в первом квартале 2022 года до 3,2% в четвертом квартале 2023 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az