Государственное агентство Fannie Mae ждет рецессии в США в 2023 году

Американская экономика вступит в фазу рецессии в 2023 году, прогнозирует группа экономических и стратегических исследователей государственного ипотечного агентства Fannie Mae.
Эксперты агентства резко ухудшили прогноз на следующий год и теперь ожидают сокращения ВВП США на 0,1%, тогда как предыдущий прогноз предусматривал рост на 2,2%. Между тем прогноз роста экономики в 2022 году был снижен лишь на 0,2 процентного пункта, до 2,1%.
"Наш обновленный прогноз включает ожидания умеренной рецессии во второй половине 2023 года, поскольку мы считаем, что сокращение экономической активности является наиболее вероятным сценарием, который соответствует цели Федрезерва в отношении инфляции", - говорится в документе Fannie Mae.
Также аналитики агентства прогнозируют, что продажи домов в США сократятся на 7,4% в текущем году и на 9,7% в следующем. При этом рост цен на жилье замедлится с 20% в первом квартале 2022 года до 3,2% в четвертом квартале 2023 года.
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