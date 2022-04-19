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Макроэкономика 19.04.2022 21:05

ВВП РФ в 2022-2023гг упадет на 8,5% и 2,3% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения российской экономики в 2022 году на 8,5%, в 2023 году снижение, по его оценке, замедлится до 2,3%. Прогноз роста мировой экономики в 2022 году ухудшен до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4% (против +6,1% в 2021 году). На 2023 год оценка вернулась к октябрьскому прогнозу - 3,6% (в январе ожидался рост на 3,8%).

В январе фонд прогнозировал рост экономики России в 2022 году на 2,8%, в 2023 году - на 2,1%.

На данный момент худшим для российской экономики годом за последние четверть века является 2009-й, когда на фоне мирового финансового кризиса ВВП снизился на 7,8%. В год дефолта, в 1998 году, экономика упала на 5,3%.

Относительная схожесть показателей 2022 года с предыдущими просадками экономики не должна создавать иллюзий, что ситуация в целом сопоставима, предупреждала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Если макропоказатели будут выглядеть сравнимо с другими кризисами (инфляция, снижение ВВП), экономический смысл будет совершенно совсем другой. Это, действительно, серьезная адаптация экономики, серьезная нагрузка на компании, на финансовую систему, на бюджет", - заявила глава ЦБ в понедельник в Госдуме.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривает падение ВВП РФ в 2022 году на 8,4%. У Всемирного банка более пессимистичная оценка - снижение на 11,2%.

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