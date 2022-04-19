Tesla возобновила производство на заводе в Шанхае

Американский производитель электромобилей Teslaвозобновил работу завода в Шанхае, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление компании.

Выпуск машин на шанхайском предприятии Tesla был приостановлен 28 марта из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19. До этого завод выпускал в среднем 2,1 тыс. электромобилей в день.

Шанхайское предприятие Tesla выпускает электромобили Model 3 и Model Y как на экспорт, так и для внутреннего рынка.