Нефть ускорила падение из-за локдаунов в Китае

Нефть активно дешевеет в ходе торгов во вторник, инвесторы оценивают влияние на рынок проблем с нефтедобычей в Ливии и локдаунов в Китае.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевеют на $3,83 (3,38%) - до $109,33 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $3,98 (3,68%) - до $104,23 за баррель.
Как сообщалось, добыча нефти в Ливии сократилась более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего падения добычи в связи с политическими протестами. Работы на месторождении аш-Шарара на западе страны, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает агентство Bloomberg.
Накануне ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств и сообщила, что "группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств".
Между тем связанные с новой волной коронавируса локдауны в Китае, ведущем мировом импортере топлива, негативно влияют на прогнозы глобального спроса на нефть.
"Очевидно, региональные локдауны, которые мы наблюдаем, длятся дольше, чем многие ожидали, и поэтому они окажут большее влияние на спрос на нефть в краткосрочной перспективе", - отметил Уоррен Паттерсон из ING.
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