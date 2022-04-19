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Финансы 19.04.2022 18:43

ЕС заявил о готовности судиться с Россией по вопросу заморозки ее международных резервов

Европейские санкции против Банка России обоснованы, но в Евросоюзе признают право ЦБ РФ оспаривать данное решение в суде, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Европейские санкции опираются на очень ясные юридические рамки. Часть механизма европейских санкций предусматривает, что подпавшие под них могут подавать апелляцию в суд Европейского союза", - сказал Стано во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о намерении оспаривать решение Совета ЕС по санкциям в судебном порядке.

По словам Стано, в ЕС считают свою позицию юридически надежной. Санкции были введены в связи с военными действиями РФ в отношении Украины. Это, полагают в Брюсселе, достаточно для обоснования ограничительных мер в отношении российского банка.

Набиуиллина ранее заявила, что Россия считает заморозку своих международных резервов беспрецедентной и собирается оспорить это решение. "Конечно, это беспрецедентная заморозка, мы будем готовить все иски судебные, готовимся для того, чтобы их применить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе", - сказала глава ЦБ.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЦБ, СУД, ИСК


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