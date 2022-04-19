H1 Экспорт угля из РФ с начала года сократился почти на 9% - Минэнерго

Экспорт угля из РФ с начала 2022 г. сократился почти на 9%, заявил директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев в ходе круглого стола в Госдуме.
"К сожалению, мы видим на сегодня снижение объемов экспорта, особенно по концу марта и апрелю цифра значимая - более 20%. С начала года это почти 9%", - сказал Бобылев.
При этом подросло потребление угля на внутреннем рынке - во второй ценовой зоне электроэнергетики (Сибирь), отметил он.
В начале апреля ЕС в рамках очередного пакета санкций ввел запрет на ввоз угля из РФ. Российские власти говорили о возможности перенаправить экспорт через морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В свою очередь первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете Федерации на прошлой неделе заявил, что объемы вывоза угля из РФ немного просели, в основном из-за ситуации с портами Северо-Запада.
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