Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, Авена, Фридмана

Канада ввела санкции против главы российского ЦБ Эльвиры Набиуллиной, бизнесменов Петра Авена, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Германа Хана, Олега Бойко и еще восьми российских физических лиц, говорится в документе, опубликованном во вторник правительством этой страны.

Также ограничительные меры применяются в отношении Игоря Макарова, Сергея Ролдугина, Александра Торшина, Александра Пономаренко, Катерины Тихоновой, Марии Воронцовой, Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой.

Ранее Канада ввела санкции, в частности, против членов Совета федерации РФ, против оборонных и промышленных структур РФ.