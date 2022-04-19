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СНГ 19.04.2022 19:15

Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, Авена, Фридмана

Канада ввела санкции против главы российского ЦБ Эльвиры Набиуллиной, бизнесменов Петра Авена, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Германа Хана, Олега Бойко и еще восьми российских физических лиц, говорится в документе, опубликованном во вторник правительством этой страны.

Также ограничительные меры применяются в отношении Игоря Макарова, Сергея Ролдугина, Александра Торшина, Александра Пономаренко, Катерины Тихоновой, Марии Воронцовой, Марии Лавровой и Екатерины Винокуровой.

Ранее Канада ввела санкции, в частности, против членов Совета федерации РФ, против оборонных и промышленных структур РФ.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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