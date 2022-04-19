SAP прекратит деятельность на российском рынке

Германский разработчик программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP полностью прекратит работу в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании.

В начале марта компания сообщала, что приостановила заключение новых контрактов, однако продолжала работать с текущими заказчиками из РФ.

Теперь SAP планирует отказаться от обслуживания и поддержки локальных продуктов. Каким образом это будет реализовано, на данный момент не решено, однако, отмечается, что клиенты таких сервисов смогут продолжить их использование.

Что касается облачных сервисов, компания предоставит возможность клиентам из РФ, которые не находятся под санкциями, удалить данные из облака или перенести их на сервера за пределами страны. В последнем случае договор по истечении подписки продлеваться не будет, уточняет SAP.

SAP является разработчиком различных программных продуктов корпоративного класса, предназначенных прежде всего для крупных корпоративных заказчиков. Выручка SAP CIS, согласно бухгалтерской отчетности, в 2021 году увеличилась на 2,5% и составила 36,6 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам года выросла в 1,6 раза, до 2,15 млрд рублей.