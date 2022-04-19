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ТЭК 19.04.2022 22:43

Китай в I квартале увеличил добычу нефти на 4,4%, газа - на 6,6%

Китай в первом квартале увеличил добычу нефти на 4,4% относительно того же периода прошлого года - до 51,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

В том числе в марте производство выросло на 3,9% в годовом выражении и достигло 17,71 млн тонн. Это максимальный уровень с декабря 2015 года.

Объем нефтепереработки в январе-марте сократился на 1,5% и составил 171,44 млн тонн. В частности, в прошлом месяце показатель снизился на 2% - до 58,59 млн тонн.

Добыча природного газа в стране в первом квартале повысилась на 6,6%, достигнув 56,9 млрд кубометров. В марте она составляла 19,7 млрд кубометров, что на 6,3% превышает показатель за тот же месяц годом ранее.

Ранее таможня сообщала, что импорт нефти в КНР в марте упал на 14% в годовом выражении - до 42,71 млн тонн. За первый квартал он снизился на 8%, составив 127,85 млн тонн.

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Тэги: КИТАЙ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ДОБЫЧА, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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