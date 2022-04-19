Китай в I квартале увеличил добычу нефти на 4,4%, газа - на 6,6%

Китай в первом квартале увеличил добычу нефти на 4,4% относительно того же периода прошлого года - до 51,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).
В том числе в марте производство выросло на 3,9% в годовом выражении и достигло 17,71 млн тонн. Это максимальный уровень с декабря 2015 года.
Объем нефтепереработки в январе-марте сократился на 1,5% и составил 171,44 млн тонн. В частности, в прошлом месяце показатель снизился на 2% - до 58,59 млн тонн.
Добыча природного газа в стране в первом квартале повысилась на 6,6%, достигнув 56,9 млрд кубометров. В марте она составляла 19,7 млрд кубометров, что на 6,3% превышает показатель за тот же месяц годом ранее.
Ранее таможня сообщала, что импорт нефти в КНР в марте упал на 14% в годовом выражении - до 42,71 млн тонн. За первый квартал он снизился на 8%, составив 127,85 млн тонн.
Путин и Пашинян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан
Байрамов обсудил с Клааром шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
В Азербайджане за сутки зафиксировано 26 новых случая заражения COVID-19
Вознаграждение CEO 100 крупнейших компаний США увеличилось на 31% в 2021г
Турпоток в Грузию в I квартале увеличился в 3,3 раза, доходы от туризма - в 7,4 раза
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
США могут принять новые санкции против РФ уже на этой неделе - Белый дом
Западные лидеры нацелены на новые санкции против РФ и на диверсификацию поставок энергоносителей, заявляют в Риме
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ