Нефть вновь дешевеет

Падение цен на нефть ускорилось во вторник после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда (МВФ).

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевеют на $5,92 (5,23%) - до $107,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $5,84 (5,5%) - до $102,37 за баррель.

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год - до 3,6% с 3,8%. Ухудшение прогнозов связано с военными действиями на Украине и с более затяжной, чем ожидалось ранее, высокой инфляцией как в стра