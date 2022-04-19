Китай в I квартале увеличил добычу угля на 10,3%, импорт упал на 24,2%

Производство угля в Китае в марте увеличилось на 15% относительно того же месяца прошлого года - до 395,79 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.
Это составляет 12,77 млн тонн в сутки, что является рекордом.
По итогам первого квартала выпуск угля в стране вырос на 10,3% и достиг 1,08 млрд тонн.
При этом импорт угля в январе-марте сократился на 24,2% в годовом выражении и составил 51,81 млн тонн.
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