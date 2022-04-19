Энергетики готовы поддержать нефтяников с мазутом, но им нужны послабления по экологии

Производители электроэнергии готовы помочь нефтяникам с решением проблемы затоваренности мазутом, но им нужна поддержка с точки зрения выбросов, сообщил директор объединяющей генераторов ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрий Вологжанин на круглом столе в Госдуме.

"Если мы таким образом протягиваем руку помощи нефтяникам, нужно нам ввести временный мораторий на штрафы за превышение выбросов", - сказал он, говоря о проблеме избытка мазута в хранилищах.

Вологжанин также сообщил, что производители просят о более гибком подходе со стороны поставщиков газа "по определению суточных, месячных лимитов, с тем, чтобы можно было эту тему более гибко отстраивать". Что касается угля, генкомпаниям нужна доступность вагонного парка для перевозок топлива и неувеличение тарифа на перевозки.

Как ранее сообщала газета "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова к вице-премьеру Александру Новаку, из-за санкций "в переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах". По мнению "ЛУКОЙЛа", заполнение хранилищ может привести к остановке НПЗ и снижению производства топлива. Во избежание этого глава "ЛУКОЙЛа" предлагал временно перенаправить объемы мазута в качестве топлива на ТЭЦ.