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Дальнее зарубежье 19.04.2022 23:39

NASA поддержало решение администрации Байдена ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия - глава управления

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил поддержку решению администрации президента США Джозефа Байдена ввести мораторий на испытания противоспутникового оружия, следует из заявления, опубликованного на сайте управления.

"Нет сомнений, что пилотируемая космонавтика и будущее космический среды не могут сосуществовать с разрушительными испытаниями противоспутниковых ракет с прямым выведением на орбиту цели. Решение администрации Байдена и вице-президента Харрис бороться с этими угрозами и снижать риски - это важный шаг навстречу достижения безопасной и устойчивой космической среды. Я предлагаю миру присоединиться к нам в этом важном деле", - говорится в заявлении Нельсона.

Накануне вице-президент США Камала Харрис объявила о добровольном запрете на испытания противоспутникового оружия во время визита на базу космических сил "Ванденберг" в Калифорнии.

Представители администрации выразили надежду, что эта политика станет международной нормой, которой должны следовать другие страны.

Как сообщалось, администрация США считает, что сокращение ракетных испытаний в космосе снизит риск конфликтов в космосе и очистит космос от мусора и материалов, которые могут помешать исследованиям или нанести ущерб окружающей среде.

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Тэги: США, КОСМОС, ОРУЖИЕ, NASA


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