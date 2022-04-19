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Дальнее зарубежье 19.04.2022 23:58

Япония увеличит объем экстренных займов для Украины до $300 млн

В Японии пообещали увеличить объем предоставляемых Украине займов со $100 млн до $300 млн, передают западные СМИ со ссылкой на заявление премьера страны Фумио Кисиды.

Кисида отметил, что "поддержка экономики Украины является неотложной задачей".

Ранее во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси пообещал, что Токио предоставит Украине маски и одежду, способные защитить от химического оружия, а также беспилотные летательные аппараты. Грузы будут отправлены коммерческими рейсами, как только будут готовы, отметил он.

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Тэги: ЯПОНИЯ, УКРАИНА, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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