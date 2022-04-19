Япония увеличит объем экстренных займов для Украины до $300 млн

В Японии пообещали увеличить объем предоставляемых Украине займов со $100 млн до $300 млн, передают западные СМИ со ссылкой на заявление премьера страны Фумио Кисиды.
Кисида отметил, что "поддержка экономики Украины является неотложной задачей".
Ранее во вторник министр обороны Японии Нобуо Киси пообещал, что Токио предоставит Украине маски и одежду, способные защитить от химического оружия, а также беспилотные летательные аппараты. Грузы будут отправлены коммерческими рейсами, как только будут готовы, отметил он.
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