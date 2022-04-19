Джонсон обещает поставить Украине артиллерийское вооружение

Британский премьер-министр Борис Джонсон во вторник заявил, что необходимо поставить Украине дополнительное артиллерийское вооружение.

"Происходящее станет "артиллерийским" конфликтом, украинцам нужна помощь: еще больше артиллерии, и мы ее дадим им", - сказал Джонсон, выступая в Палате общин.

Говоря о своем недавнем визите в Киев, премьер Великобритании добавил, что заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Киев получит "оружие, необходимое для защиты".

Джонсон отметил, что в ходе разговора с американским президентом Джо Байденом "предложил сделать долгосрочной целью - усиление Украины до такой степени, чтобы Россия никогда не осмелилась вновь вторгнуться".