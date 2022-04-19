В Азербайджане за сутки зафиксировано 26 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 391, сообщает вовторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 3 случая.
За сутки от коронавирусной инфекции не зафиксировано летальных исходов. (накануне 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 706 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 572 человек (+ 39 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 113 человек.
За сутки медики провели 4 тыс. 553 тестов на коронавирус против 1 тыс. 954 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 776 тыс. 404 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Путин и Пашинян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Кыргызстана прибыл с визитом в Азербайджан
Байрамов обсудил с Клааром шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
Tesla возобновила производство на заводе в Шанхае
Blackstone покупает владельца студенческих общежитий American Campus за $12,8 млрд
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Джонсон обещает поставить Украине артиллерийское вооружение
Байден поделился с Обамой планами побороться за переизбрание в 2024 году
Китай пообещал решить проблемы с цепями поставок на фоне продолжающего распространения коронавируса
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ