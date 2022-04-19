Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8313 RUR   0.0209 GBR   2.2099 TRY   0.116

Цена на нефть

18.04 $/bbl +/- WTI 108.21 +1.26 Brent 113.16 +1.46

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 19.04.2022 21:40

В Азербайджане за сутки зафиксировано 26 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 391, сообщает вовторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 3 случая.

За сутки от коронавирусной инфекции не зафиксировано летальных исходов. (накануне 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 706 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 572 человек (+ 39 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 113 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 553 тестов на коронавирус против 1 тыс. 954 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 776 тыс. 404 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 3 новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане за сутки зарегистрирован один летальный исход из-за COVID-19 В Азербайджане второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19 В России за сутки COVID-19 заболели более 11 тыс. человек В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 15 человек В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен у 15 человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az