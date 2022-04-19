В Азербайджане за сутки зафиксировано 26 новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 26 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 391, сообщает вовторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 3 случая.

За сутки от коронавирусной инфекции не зафиксировано летальных исходов. (накануне 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 706 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 572 человек (+ 39 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 113 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 553 тестов на коронавирус против 1 тыс. 954 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 776 тыс. 404 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков