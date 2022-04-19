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Дальнее зарубежье 19.04.2022 22:52

Байден подтвердил готовность США отправить Украине еще артиллерии

Президент США Джо Байден подтвердил намерение Вашингтона отправлять в Украину больше артиллерийского вооружения.

"Да", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, отправит ли он "больше артиллерии" в Украину.

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Тэги: УКРАИНА, БАЙДЕН, АРТИЛЛЕРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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