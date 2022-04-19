Байден подтвердил готовность США отправить Украине еще артиллерии

Президент США Джо Байден подтвердил намерение Вашингтона отправлять в Украину больше артиллерийского вооружения. "Да", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста, отправит ли он "больше артиллерии" в Украину.

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