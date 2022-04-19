Посольство Бельгии в Москве покинут две трети дипломатов

Министерство иностранных дел Бельгии сожалеет о решении властей РФ выдворить из России 12 бельгийских дипломатов в качестве ответной меры, сообщили во вторник бельгийские СМИ со ссылкой на МИД страны.

"Решение российских властей, объявленное 19 апреля, сокращает дипломатическое представительство нашей страны в России (две трети сотрудников посольства), уменьшает наши операционные возможности и способствует усилению международной дипломатической изоляции России", - приводят СМИ заявление внешнеполитического ведомства Бельгии.

В Брюсселе, согласно коммюнике МИД, это решение считают "совершенно неоправданным и необоснованным, учитывая, что речь идет о членах персонала, которые выполняют свои функции при полном соблюдении их дипломатической аккредитации и Венской конвенции о дипломатических отношениях".

Ранее во вторник сообщалось, что в МИД РФ был вызван посол Бельгии Марк Михильсен. "Послу вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым предписано покинуть территорию РФ до конца дня 3 мая", - говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.