Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8313 RUR   0.0209 GBR   2.2099 TRY   0.116

Цена на нефть

18.04 $/bbl +/- WTI 108.21 +1.26 Brent 113.16 +1.46

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.04.2022 23:58

Столтенберг заверил, что НАТО обеспечит защиту союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе видеоконференции международных лидеров, организованной президентом США Джо Байденом по ситуации вокруг Украины, пообещал, что Североатлантический альянс защитит всех своих союзников.

"Генеральный секретарь проинформировал своих коллег о работе по укреплению сдерживания и обороны НАТО, подчеркнув, что НАТО сделает все необходимое для защиты всех союзников", - сообщила пресс-служба штаб-квартиры организации в Брюсселе.

"Он также проинформировал других руководителей о работе союзников по оказанию Украине дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи", - говорится в коммюнике НАТО.

В видеоконференции участие приняли также премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президенты Польши Анджей Дуда и Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА


Похожие новости


Перспективы дальнейшего сближения с НАТО зависят от решений властей Украины - Столтенберг Генсек НАТО допускает возможность созыва экстренного саммита альянса в связи с событиями в Украине Генсек НАТО назвал невыполнимыми требования РФ к Альянсу В НАТО пока не видят признаков деэскалации на границе России с Украиной - Столтенберг Алиев и Столтенберг довольны развитием отношений между Азербайджаном и НАТО Столтенберг сообщил, что обсудил с Алиевым поставки газа из Азербайджана в Европу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az