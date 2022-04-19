Столтенберг заверил, что НАТО обеспечит защиту союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе видеоконференции международных лидеров, организованной президентом США Джо Байденом по ситуации вокруг Украины, пообещал, что Североатлантический альянс защитит всех своих союзников.
"Генеральный секретарь проинформировал своих коллег о работе по укреплению сдерживания и обороны НАТО, подчеркнув, что НАТО сделает все необходимое для защиты всех союзников", - сообщила пресс-служба штаб-квартиры организации в Брюсселе.
"Он также проинформировал других руководителей о работе союзников по оказанию Украине дополнительной военной, экономической и гуманитарной помощи", - говорится в коммюнике НАТО.
В видеоконференции участие приняли также премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президенты Польши Анджей Дуда и Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Японии Фумио Кисида.
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