Продажи автомобилей в ЕС в марте рухнули на 20,5%, в I кв. - на 12,3%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в марте упали на 20,5% относительно того же месяца 2021 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Негативными факторами для рынка являются сохраняющиеся перебои в цепочках поставок и усугубление конфликта на Украине.

По данным ACEA, число зарегистрированных в прошлом месяце автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 844,187 тыс. против 1,063 млн за тот же месяц годом ранее. На всех четырех крупнейших рынках региона были зафиксированы двузначные темпы падения: в Испании - на 30,2%, в Италии - 29,7%, во Франции - 19,5%, в Германии - 17,5%.

Количество регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в марте сократилось на 18,8% - до 1,127 млн.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в прошлом месяце снизились на 24,3%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 32,9%, BMW - 20,5%, Mercedes-Benz - 13,6%.

Реализация автомобилей группы Renault уменьшилась на 14,1%, в то же время машин Lada - подскочила на 35,3% (до 211 автомобилей).

Японская Toyota уменьшила продажи на 12,2%. Южнокорейская Hyundai увеличила их на 0,5%, японские Honda и Mazda - на 21,7% и 5,5% соответственно.

В первом квартале продажи автомобилей в Евросоюзе упали на 12,3% относительно аналогичного периода 2021 года (до 2,246 млн), в Европе в целом - на 10,6% (до 2,753 млн).