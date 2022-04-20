В Азербайджане вложат около 3 млн манатов в производство глюкометров

ООО «Medtest» получило статус резидента Пираллахинского промышленного парка, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
Medtest стала 5-ым резидентом промпарка в Пираллахи.
ООО «Medtest» наладит на территории промпарка производство глюкометров (прибор для измерения уровня сахара в крови) и стрипов.
Инвестиции в проект составят 2,75 млн манатов ($1,6 млн). Из них 82% (2,255 млн манатов) составят средства «Medtest», еще 18% (495 тыс. манатов) - Азербайджанской инвестиционной компании.
На предприятии будет открыто 20 постоянных рабочих мест.
«На первом этапе производимая продукция будет поставляться на местный рынок для удовлетворения внутреннего спроса», - отметили в ведомстве.
Б.Рустамбеков
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