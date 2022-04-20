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Дальнее зарубежье 20.04.2022 13:46

На севере Аризоны борются с мощными природными пожарами

Мощные природные пожары, усиливаемые порывистыми ветрами, бушуют на севере американского штата Аризона, сообщает в среду Associated Press (AP).

"Пламя высотой до 30 метров охватило окраины города Флагстафф, порывы ветра достигали 80 км/ч", - передаёт агентство.

Распространению огня способствуют не только ветер, но также сухая трава и сосновые рощи.

По данным АР, жителей 766 домов пришлось эвакуировать, многим местным жителям пришлось спасаться бегством. Десятки домов разрушены, около 250 построек находятся под угрозой разрушения.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Тэги: США, АРИЗОНА, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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