Украине передан проект документа с четкими формулировками - Песков

Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа, Москва ждет реакции Киева, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал Песков на просьбу прокомментировать ход переговоров РФ-Украина.
На вопрос, установлены ли какие-то конкретные сроки для реакции Киева, Песков сказал: "Это зависит от украинской стороны".
"Но я еще раз повторяю, и мы об этом неоднократно говорили, что динамика работы с украинской стороны оставляет желать лучшего, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - отметил пресс-секретарь президента.
Песков напомнил слова президента РФ, что украинская сторона постоянно отходит от ранее подтвержденных согласований, от своих слов, постоянно их меняет.
"Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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