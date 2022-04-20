Continental возобновил производство шин в Калуге для удовлетворения спроса на рынке

Германский концерн Continental возобновил производство на шинном заводе в Калуге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Континентал Калуга" (российское подразделение концерна).

"Запуск производства осуществляется в целях пополнения запасов готовой продукции и удовлетворения текущего спроса на первичном и вторичном рынках", - отметил сотрудник компании.

Как сообщалось 9 марта, Continental временно приостановил производство в РФ и отправил работников в простой. Причины приостановки концерн не сообщал.

В пресс-службе в среду подчеркнули, что группа Continental продолжает обеспечивать отгрузку и продажу шин российским покупателям в полном соответствии с условиями заключенных договоров. Производственный план предприятия будет меняться в зависимости от потребностей в продукции завода, а также с учетом логистической ситуации, доступности сырья и иных объективных факторов, влияющих на производственный цикл.

Завод "Континентал Калуга" был введен в эксплуатацию в 2013 году в технопарке "Росва" под Калугой. Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро. Завод производит шины брендов Continental, Gislaved и Matador размером от 13 до 21 дюйма. Завод сотрудничает с Renault, Ford, "АвтоВАЗ", Nissan и Volkswagen.