Счетпалата начала аудит в AZAL

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил, что ведомство начала аудит в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).
«Аудиторская проверка только началась и ее планируется завершить в июне», - сказал Гюльмамедов в среду.
По его словам, в мае палата начнет аудит в Минсельхозе на предмет целевого использования субсидий, выделяемых фермерам.
А.Гусейнова
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