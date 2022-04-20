Счетпалата начала аудит в AZAL

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил, что ведомство начала аудит в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Аудиторская проверка только началась и ее планируется завершить в июне», - сказал Гюльмамедов в среду.

По его словам, в мае палата начнет аудит в Минсельхозе на предмет целевого использования субсидий, выделяемых фермерам.

А.Гусейнова