Азербайджан и РФ на следующей неделе проведут заседание МПК

Очередное, 20-ое, заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет 25-26 апреля, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«Очередное заседание МПК Азербайджан-Россия запланировано на 25-26 апреля в Баку», - сказал собеседник агентства.
Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников в среду заявил журналистам, что на текущей неделе в преддверии заседания МПК пройдет предварительное заседание. При этом он отметил, что между двумя странами имеется широкая повестка, в ходе заседания МПК будут обсуждены различные сферы сотрудничества.
Предыдущее заседание МПК состоялось в апреле 2021 года в Москве. Сопредседателями комиссии являются вице-премьеры двух стран Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.
Р.Ахмедов
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