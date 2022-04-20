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Дальнее зарубежье 20.04.2022 14:32

Британский суд одобрил экстрадицию Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы, передает агентство Associated Press.

"Судья Вестминстерского Магистратского суда выдал ордер (на экстрадицию - ИФ) в ходе короткого слушания", - пишет агентство.

Окончательное решение об экстрадиции основателя WikiLeaks примет глава МВД Великобритании Прити Пател.

В марте Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на решение Высокого суда Лондона о его экстрадиции в США.

"Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении апелляции по делу об экстрадиции Ассанжа", - отмечается в сообщении Wikileaks.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АССАНЖ, ЭКСТРАДИЦИЯ, ОРДЕР


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