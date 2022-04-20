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Регион 20.04.2022 14:34

Пашинян заявляет о достижении согласия с Москвой по Карабаху и делимитации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в минувший вторник достиг согласия по вопросам, связанным с Карабахом и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"С президентом Путиным имели эффективные обсуждения, приняли совместное важное заявление", - сказал Пашинян на встрече с главой Госдумы Вячеславом Володиным в среду в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян заявил, что на встрече с президентом России "пришли к окончательному согласию по ряду важных вопросов, в том числе, связанных с безопасностью, вопросом Карабаха, разблокирования региональных коммуникаций, процессом делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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