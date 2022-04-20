Пашинян заявляет о достижении согласия с Москвой по Карабаху и делимитации границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в минувший вторник достиг согласия по вопросам, связанным с Карабахом и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"С президентом Путиным имели эффективные обсуждения, приняли совместное важное заявление", - сказал Пашинян на встрече с главой Госдумы Вячеславом Володиным в среду в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян заявил, что на встрече с президентом России "пришли к окончательному согласию по ряду важных вопросов, в том числе, связанных с безопасностью, вопросом Карабаха, разблокирования региональных коммуникаций, процессом делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном".