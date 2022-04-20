Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8391 RUR   0.0211 GBR   2.216 TRY   0.116

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 102.56 -5.65 Brent 107.25 -5.91

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 20.04.2022 14:36

Кыргызстан поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС – Жапаров

Бишкек поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Кыргызстан всесторонне поддерживает повышение до наблюдателя статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества», сказал Жапаров в среду в Баку на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Азербайджан в 2018 году подал заявку на получение статуса наблюдателя в ШОС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2022 года заявил, что получение страной статуса наблюдателя в ШОС затягивается по непонятным причинам. «Что касается ШОС, мы уже задействованы в определенном смысле. Мы уже не один год являемся партнерами по диалогу, это первая ступень. Вторая ступень – это наблюдатели, и мы несколько лет назад обратились в секретариат ШОС, с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя. Но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. Мои контакты с руководством России, КНР и других членов ШОС говорят о том, что нет никаких причин для того чтобы нам не подняли статус. Но это до сих пор не происходит по неизвестным нам причинам», - сказал Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в Москве.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШОС, СТАТУС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Россия поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС - Лавров Азербайджан подал заявку на получение статуса наблюдателя в ШОС Азербайджан получил официальный статус партнера по диалогу ШОС ШОС и Баку подпишут документ о предоставлении Азербайджану статуса партнера Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал стали партнерами ШОС, Белоруссия - наблюдателем Индия и Пакистан готовы продолжить работу в ШОС в качестве полноправных участников организации

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az