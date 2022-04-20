Кыргызстан поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС – Жапаров

Бишкек поддерживает получение Азербайджаном статуса наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Кыргызстан всесторонне поддерживает повышение до наблюдателя статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества», сказал Жапаров в среду в Баку на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Азербайджан в 2018 году подал заявку на получение статуса наблюдателя в ШОС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в феврале 2022 года заявил, что получение страной статуса наблюдателя в ШОС затягивается по непонятным причинам. «Что касается ШОС, мы уже задействованы в определенном смысле. Мы уже не один год являемся партнерами по диалогу, это первая ступень. Вторая ступень – это наблюдатели, и мы несколько лет назад обратились в секретариат ШОС, с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя. Но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. Мои контакты с руководством России, КНР и других членов ШОС говорят о том, что нет никаких причин для того чтобы нам не подняли статус. Но это до сих пор не происходит по неизвестным нам причинам», - сказал Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в Москве.

А.Азизов