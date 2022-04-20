Азербайджан может стать центральным звеном МТК «Север-Юг» – Черницын

Азербайджан имеет возможность развивать отношения с евразийскими институтами развития ЕАЭС, для этого необязательно быть членом организации, заявил замглавы секретариата зампредседателя правительства РФ Федор Черницын.

«Мы создали евразийские институты развития: Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийский фонд стабилизации развития (ЕАФСР). ЕАБР инвестируют в инфраструктурные проекты в области энергетики, транспорта, промышленности, АПК по льготным ставкам. ЕАФСР помогает поддерживать макроэкономическую стабильность. Подчеркну: это не институты развития ЕАЭС, а именно евразийские институты, которые ориентированы на все наше торговое пространство. То есть нет обязательного условия быть членом ЕАЭС, чтобы пользоваться возможностями этих институтов», - сказал Черницын в среду в Баку на семинаре «Потенциал развития экономического сотрудничества Азербайджана со странами Евразийского экономического союза».

Евразийский интеграционный процесс, по словам Черницына, имеет огромную важность для Азербайджана, потому что Баку и Москва являются очень значимыми друг для друга торговыми партнерами. «Несмотря на пандемию, взаимный товарооборот Азербайджана и России в 2021 году вырос еще на 13%, составив 5,1 млрд манатов», - подчеркнул Черницын.

По его словам, Азербайджан обладает очень выгодным географическим местоположением, за счет которого в будущем может стать центральным звеном международного транспортного коридора «Север-Юг». «Роль этого коридора растет. «Север-Юг» для Азербайджана – это возможность связать ЕАЭС, это 185-миллионный рынок, с крупнейшими азиатскими рынками», - отметил Черницын.

Х.Насирзаде