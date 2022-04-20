Глава ЕК назвала нефтяной импорт из России предметом будущих санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров ведущих стран Запада о работе над дополнительными санкциями ЕС против РФ, включая энергетику, сообщил журналистам официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Особо она говорила о нефти как предмете интереса для санкций", - сказал пресс-секретарь в среду со ссылкой на твиттер фон дер Ляйен, уточнив при этом, что Еврокомиссия не дает комментариев к содержанию видеоконференции лидеров западных стран, состоявшейся накануне.

В организованной президентом США видеоконференции по ситуации в Украине, помимо фон дер Ляйен, участвовали британский и канадские премьеры Борис Джонсон и Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президенты Польши и Румынии Анджей Дуда и Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Шарль Мишель, а также премьер-министр Японии Фумио Кисида.