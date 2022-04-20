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Дальнее зарубежье 20.04.2022 18:28

Генассамблея ООН хочет получать разъяснения по случаям вето в Совете безопасности

Генассамблея ООН, как ожидается, 26 апреля проголосует по проекту резолюции, наделяющей ее правом получать разъяснения по каждому случаю применения вето постоянным членом Совета безопасности ООН, сообщило в среду агентство "Анадолу".

"Генассамблея ООН, в состав которой входят 193 государства, призвана служить гарантом глобального мира, однако пять постоянных членов СБ ООН (США, Китая, России, Великобритания и Франция), пользуясь правом вето, зачастую превращают эту мировую организацию в недееспособную площадку по реагированию на кризисы", - отмечает агентство.

Для преодоления сложившейся ситуации по инициативе Лихтенштейна был подготовлен проект резолюции, налагающей на страны, обладающие правом вето, обязательство по разъяснению причин блокирования того или иного документа. Документ еще до вынесения на рассмотрение ГА ООН был поддержан 57 государствами, включая США, говорится в сообщении.

"В случае утверждения 26 апреля этого проекта резолюции Генассамблея ООН получит возможность собираться в течение 10 дней после того, как постоянный член СБ ООН наложит вето на ту или иную резолюцию, чтобы обсудить проблему и потребовать отчета относительно причины блокирования решения", - сообщает "Анадолу"

Агентство отмечает, что реформа системы ООН стала особо актуальной на фоне украинского кризиса.

Эксперты подчеркивают, что Генассамблея ООН не в состоянии оспорить право вето, поскольку ее решения не носят обязательного характера.

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