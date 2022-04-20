Глава Минобороны КНР в разговоре с Остином призвал США не клеветать на Пекин из-за ситуации на Украине

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в среду в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином призвал Вашингтон не порочить репутацию Пекина из-за украинской ситуации, сообщает китайское издание Global Times.
"Китай требует, чтобы США не клеветали на Китай и не угрожали ему из-за украинского вопроса", - приводит издание слова Вэй Фэнхэ в беседе с американским коллегой.
Кроме того, по данным Global Times, китайский министр призвал США "прекратить военные провокации на море". Он также заявил, что Вашингтону "не следует недооценивать решимость и возможности Китая".
Издание отмечает, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Представитель Минобороны США Джон Кирби также распространил пресс-релиз по итогам разговора Вэй Фэнхэ и Остина.
"Остин и Вэй Фэнхэ обсудили отношения США и КНР в сфере обороны, вопросы в области региональной безопасности, а также ничем не спровоцированное вторжение России на Украину", - говорится в документе.
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