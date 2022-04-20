Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8391 RUR   0.0211 GBR   2.216 TRY   0.116

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 102.56 -5.65 Brent 107.25 -5.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.04.2022 22:02

Глава Минобороны КНР в разговоре с Остином призвал США не клеветать на Пекин из-за ситуации на Украине

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в среду в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином призвал Вашингтон не порочить репутацию Пекина из-за украинской ситуации, сообщает китайское издание Global Times.

"Китай требует, чтобы США не клеветали на Китай и не угрожали ему из-за украинского вопроса", - приводит издание слова Вэй Фэнхэ в беседе с американским коллегой.

Кроме того, по данным Global Times, китайский министр призвал США "прекратить военные провокации на море". Он также заявил, что Вашингтону "не следует недооценивать решимость и возможности Китая".

Издание отмечает, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Представитель Минобороны США Джон Кирби также распространил пресс-релиз по итогам разговора Вэй Фэнхэ и Остина.

"Остин и Вэй Фэнхэ обсудили отношения США и КНР в сфере обороны, вопросы в области региональной безопасности, а также ничем не спровоцированное вторжение России на Украину", - говорится в документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az