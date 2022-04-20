Взрыв на шахте в Польше привел к гибели пяти человек, еще 20 ранены

Два взрыва метана произошли в среду на угольной шахте на юге Польши, погибли как минимум пятеро человек, еще 20 получили ранения, сообщает Associated Press.

Многие из получивших ранения госпитализированы с тяжелыми ожогами тела. Среди погибших есть спасатели. Кроме того, еще семеро пока числятся пропавшими.

Первый произошел на глубине около 1 тыс. метров на шахте Пневек на юге страны. Второй взрыв произошел три часа спустя после первого.

"Трагедия произошла сегодня", - заявил в связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.