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Дальнее зарубежье 20.04.2022 17:44

Взрыв на шахте в Польше привел к гибели пяти человек, еще 20 ранены

Два взрыва метана произошли в среду на угольной шахте на юге Польши, погибли как минимум пятеро человек, еще 20 получили ранения, сообщает Associated Press.

Многие из получивших ранения госпитализированы с тяжелыми ожогами тела. Среди погибших есть спасатели. Кроме того, еще семеро пока числятся пропавшими.

Первый произошел на глубине около 1 тыс. метров на шахте Пневек на юге страны. Второй взрыв произошел три часа спустя после первого.

"Трагедия произошла сегодня", - заявил в связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Тэги: ПОЛЬША, ШАХТА, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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