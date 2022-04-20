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Здравоохранение 20.04.2022 21:30

Европейский сертификат о вакцинации от COVID-19 оправдал себя и будет продлен еще на год

Цифровой сертификат ЕС о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 стал успехом, Еврокомиссия (ЕК) предлагает продлить его еще на год, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Действие сертификата истечет в конце июня. Мы предложили продление на год по той простой причине, что мы не знаем, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы, в частности осенью. Мы уже видели: могут появиться новые штаммы", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"И в любом случае, нужно всегда быть начеку и располагать этим очень полезным инструментом, который всё еще используется в некоторых странах", - сказал Виганд, отвечая на вопрос, какова перспектива сертификата при том, что некоторые государства ЕС его уже не используют.

По словам представителя ЕК, цифровой сертификат облегчил санитарную безопасность путешествий для граждан ЕС, а также поддержал туристическую отрасль в Европе.

"Более 1,7 млрд сертификатов было до сих пор выдано. И мы тем самым создали международный пример. Теперь более 60 стран и территорий на пяти континентах входят в эту систему", - сообщил Виганд.

"Многие страны их больше не требуют. Это связано с эпидемиологической ситуацией. Но я напомню, что мы всегда заявляли, что сертификат не должен являться предварительным условием для путешествия, он нужен для облегчения путешествия и его безопасности", - продолжил пресс-секретарь.

"Сертификат остается, и как мы всегда говорили, когда в нем больше не будет необходимости, мы его отменим с удовольствием, но мы к этому пока не пришли", - добавил представитель Еврокомиссии.

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