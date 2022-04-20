Баку и Пекин подчеркивают важность расширения двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Китая Джейхун Байрамов и Ван И в ходе телефонного разговора в среду подчеркнули важность расширения сотрудничества, сообщили в МИД Азербайджана.

Как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, министры обменялись мнениями о развитии отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

«Байрамов поздравил своего китайского коллегу с проведением Зимней Олимпиады на высоком уровне», - говорится в сообщении.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул успешное развитие двусторонней повестки в политической, экономической и гуманитарной сферах, отметив наличие потенциала для дальнейшего развития отношений. «В частности, с удовлетворением было отмечено участие китайских компаний в процессе восстановления освобожденных территорий», - сообщили в министерстве.

В свою очередь Ван И с удовлетворением рассказал о динамичном развитии отношений между двумя странами, обратив внимание на важность расширения сотрудничества во всех сферах, в том числе в экономической сфере, отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

«Стороны вновь подчеркнули свою принципиальную позицию о взаимной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Там добавили, что в ходе телефонного разговора были обсуждены сотрудничество в рамках международных организаций, а также региональные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Керимов