Банк Luminor ухудшил прогноз роста ВВП Латвии, Литвы и Эстонии в 2022 г

Банк Luminor ухудшил прогноз роста ВВП Литвы в 2022 году до 1%, тогда как в январе банк ожидал, что экономика страны по итогам года вырастет на 2,8%.

Согласно опубликованному банком экономическому обзору по странам Балтии, в следующем году рост экономики Литвы ускорится до 3,2%.

Прогноз среднегодовой инфляции на 2022 год повышен банком с 7,8% до 13,5%.

По словам экономиста банка Жигимантаса Маурицаса в ходе презентации прогноза, конфликт в Украине усугубил инфляционное давление и нарушил глобальные цепочки поставок и производства.

"Мы думали, что видим свет в конце туннеля, пандемия проходит, но мы видим, что, к сожалению, в конце туннеля не светит солнце, а приближается с гулом новый поезд", - отметил Маурицас на пресс-конференции.

"Мы видим много рисков и растущих геополитических угроз, которые связаны не только с российским вторжением, но и с растущим разрывом между Востоком и Западом, с Китаем. Мы были вынуждены снова снизить прогноз роста", - сказал он.

Luminor прогнозирует, что прирост литовского экспорта в этом году достигнет 4%, а в следующем году - 4,5%. Уровень безработицы, как ожидается, достигнет 7% в этом году и снизится до 6,6% в следующем году. Рост средней заработной платы прогнозируется на уровне 10% и 5,5% соответственно.

Маурицас отметил также, что пик инфляции в Литве должен быть достигнут в мае-июне, а в следующем году ожидается дефляция на 1%. "В мае-июне должен быть пик, затем начнется более явные тенденции замедления экономики. Люди начнут больше экономить, больше смотреть цены и сравнивать, и это окажет большее давление (на инфляцию - ИФ)", - сказал он.

По его словам, замедление инфляции будет обусловлено ужесточением налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в развитых странах, снижением нагрузки на глобальные цепочки поставок и прогнозируемым падением цен на энергоносители и другие сырьевые товары.

"Все же рынки достаточно конкурентны в этих сферах, и за скачками обычно следует достаточно большой спад, особенно в сфере продовольствия и сырья, потому что просто конкуренция делает свое дело", - отметил Маурицас.

В отношении Латвии Luminor ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году с 5,3% до 1,7%.

Как сообщил на презентации обзора экономист латвийского банка Петерис Страутиньш, прогноз по ВВП на 2023 год снижен с 4,4% до 3,5%.

Luminor ожидает, что среднегодовая инфляция в Латвии в этом году составит 11,1%. Страутиньш подчеркнул, что в отдельные месяцы, например, в мае, инфляция может достичь и 15%.

На 2023 год Luminor прогнозирует среднегодовую инфляцию в Латвии на уровне 0,7%.

По словам Страутиньша, безработица в Латвии в этом году может составить 7,2%, в 2023 году - 6,4%, а средняя зарплата в 2022 году вырастет на 8,8%, а в 2023 году - на 8,5%.

Что касается Эстонии, то, по мнению Luminor, экономический рост в стране в этом году останется минимальным - на уровне 1%, но в следующем году он ускорится до 4%, поскольку к тому времени будут созданы новые цепочки поставок, и ситуация с ценами на сырьевые товары стабилизируется.

Главный экономист эстонского Luminor Ленно Уускюла пояснил агентству BNS, что при нормальных обстоятельствах экономический рост Эстонии в этом году составил бы 3-4% на фоне восстановления после пандемии коронавируса, но из-за роста цен на сырье и геополитической ситуации роста практически не будет.

"Рост цен на сырьевые товары увеличивает расходы на импорт и забирает деньги из экономики. Это, в свою очередь, усугубляется потерей российского рынка для эстонских экспортеров и транзитного сектора", - сказал Уускюла.

В текущих сложных экономических условиях Luminor прогнозирует, что потребительские цены в Эстонии в этом году вырастут на 12%, а в следующем году рост замедлится до 3% по мере внедрения альтернативных источников энергии и адаптации товарных рынков к новой ситуации.

Описывая факторы, влияющие на экономический рост, Уускюла сказал, что более важным, чем падение экспорта, является сокращение доступа к древесине, металлам и удобрениям, что снижает способность эстонских предприятий производить товары и услуги. "Однако влияние этого очень трудно оценить, поскольку оно зависит от способности каждой компании использовать альтернативные решения", - сказал он.

Уускюла отметил, что в промышленности и в строительстве основной проблемой являются ценовые риски, которые не были учтены при подписании контрактов. "В строительном секторе могут возникнуть ситуации, когда уже возводимые проекты не будут завершены, что приведет к банкротству застройщика или подрядной организации", - сказал он, добавив, что частный и государственный секторы могут оставить некоторые проекты незавершенными.

По мнению главного экономиста эстонского Luminor, факторами, поддерживающими экономику страны, являются открытие программ Европейского союза в будущем году и возможность для правительства Эстонии выделить дополнительные бюджеты, которые поддержат экономику. На рынке труда все еще есть свободные руки среди местных жителей, а кроме того, из Украины прибыли беженцы, которые также могут претендовать на рабочие места.

В долгосрочной перспективе, сказал Уускюла, самым большим вызовом для Эстонии может стать ее положение на "краю света". "Если раньше страны Балтии рассматривались как платформа для выхода на российский рынок, то в нынешней ситуации это уже неактуально, и Эстония может остаться вне важных транспортных коридоров", - сказал он.