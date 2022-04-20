Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8391 RUR   0.0211 GBR   2.216 TRY   0.116

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 102.56 -5.65 Brent 107.25 -5.91

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 20.04.2022 19:05

РЖД активно загружает ж/д инфраструктуру Азербайджана для «противодействия» коридору TRACECA

ОАО "РЖД" обеспокоено оживлением альтернативных контейнерных маршрутов в обход РФ, заявил замглавы компании Алексей Шило в среду в ходе "Экспертного клуба ЕСП".

"Из таких моментов, которые нас сейчас беспокоят, не знаю, насколько это видят другие контейнерные операторы - но мы внимательно следим, что происходит вокруг нас, и мы видим некое оживление различных альтернативных маршрутов в обход России.

Это и заявления, которые делаются, и цифры, которые мы официально видим. По крайне мере за первые два месяца уже по TRACECA (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия- ИФ) так называемой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию перевезено практически 3 тысячи контейнеров. Не бог весть какая величина, но в этом году коллеги явно рассчитывают на результат больше, чем в прошлом году. Если они там выстроят нормальную логистику - при таких ценах я думаю, это будет вполне себе доступный маршрут - мы можем часть объема мимо нашей страны получить", - сказал топ-менеджер.

Относительно мер "противодействия" TRACECA, "мы сейчас активно загружаем погранпереход Самур для того, чтобы загрузить ж/д инфраструктуру Азербайджана, в том числе российскими грузами транзитными, азербайджанскими, иранскими и всеми другими направлениями, чтобы было меньше возможностей для перевозки других грузов. Считаем, что такая стратегия, наверное, тоже с нашей стороны правильная", добавил Шило.

Вместе с тем, он отметил, что контейнерные перевозки "не снижаются, они пока по-прежнему продолжают показывать рост. То есть вот эти падения темпов, которые сегодня видим или негативная динамика, она в контейнерных перевозках проявляется в меньшей степени", сказал Шило.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГРУЗЫ, МАРШРУТЫ


Похожие новости


Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов РФ по европейским автодорогам В Сирию ежедневно доставляется порядка 2 тыс. тонн грузов - Шойгу

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az