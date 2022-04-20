РЖД активно загружает ж/д инфраструктуру Азербайджана для «противодействия» коридору TRACECA

ОАО "РЖД" обеспокоено оживлением альтернативных контейнерных маршрутов в обход РФ, заявил замглавы компании Алексей Шило в среду в ходе "Экспертного клуба ЕСП".

"Из таких моментов, которые нас сейчас беспокоят, не знаю, насколько это видят другие контейнерные операторы - но мы внимательно следим, что происходит вокруг нас, и мы видим некое оживление различных альтернативных маршрутов в обход России.

Это и заявления, которые делаются, и цифры, которые мы официально видим. По крайне мере за первые два месяца уже по TRACECA (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия- ИФ) так называемой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию перевезено практически 3 тысячи контейнеров. Не бог весть какая величина, но в этом году коллеги явно рассчитывают на результат больше, чем в прошлом году. Если они там выстроят нормальную логистику - при таких ценах я думаю, это будет вполне себе доступный маршрут - мы можем часть объема мимо нашей страны получить", - сказал топ-менеджер.

Относительно мер "противодействия" TRACECA, "мы сейчас активно загружаем погранпереход Самур для того, чтобы загрузить ж/д инфраструктуру Азербайджана, в том числе российскими грузами транзитными, азербайджанскими, иранскими и всеми другими направлениями, чтобы было меньше возможностей для перевозки других грузов. Считаем, что такая стратегия, наверное, тоже с нашей стороны правильная", добавил Шило.

Вместе с тем, он отметил, что контейнерные перевозки "не снижаются, они пока по-прежнему продолжают показывать рост. То есть вот эти падения темпов, которые сегодня видим или негативная динамика, она в контейнерных перевозках проявляется в меньшей степени", сказал Шило.