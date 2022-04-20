Между AZPROMO и Нацагентством по инвестициям при президенте Кыргызстана подписан меморандум о сотрудничестве

Между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызстана в среду в Баку подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы Кыргызстана.
Документ был подписан в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан.
В сообщении отмечается, что во встрече приняли участие руководители крупных компаний в сферах добычи нефти, строительства, туризма энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий, сельского хозяйства, горнорудного сектора, страхования, таких как SOFAZ, SOCAR, AZERGOLD, AZVIRT, LU-MUN HOLDIN, NEQSOL HOLDING, AZERSUN HOLDING, PASHA HOLDING и др.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил создавшиеся благоприятные условия для увеличения торгово-экономического оборота и инвестирования после состоявшихся переговоров президентов двух стран.
«Мы поддерживаем инвестиции в братские страны, будьте уверены, что продвижение инвестиций в Кыргызстан будет приоритетом для нашей деятельности», - приводятся его слова в сообщении.
Р.Керимов
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