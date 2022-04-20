В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 412, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 26 случаев.

Третий день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 706 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 584 человека (+ 12 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 122 человека.

За сутки медики провели 4 тыс. 522 теста на коронавирус против 4 тыс. 553 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 780 тыс. 926 тестов на COVID-19.

Р.Керимов