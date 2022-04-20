На границе Грузии с Азербайджаном произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3 произошло в среду на границе Грузии с Азербайджаном, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17:37 по местному времени (совпадает с бакинским, 16:37 МСК).
«По данным Бюро исследований землетрясений, в 17:37 по местному времени в 42 км к юго-западу от Загатальской сейсмологической станции на территории Грузии произошло землетрясение», - говорится в сообщении.
Очаг землетрясения залегал на глубине 14 километров.
Подземные толчки ощутили жители приграничной зоны, добавили сейсмологи.
Р.Керимов
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