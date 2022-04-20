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СНГ 20.04.2022 21:20

Лавров увязал результативность российско-украинских переговоров с готовностью Киева учесть требования Москвы

Исход переговоров России и Украины всецело зависит от готовности Киева учесть законные требования Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.

Во вторник, как сообщили в МИД РФ, министры провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе Анкары.

"В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг Мариуполя.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что министры обсудили возможные совместные шаги по линии дипломатических и военных ведомств по обеспечению безопасности гражданских лиц, в том числе иностранцев.

Чавушоглу выразил признательность за помощь, оказанную спецподразделениями вооруженных сил РФ, в освобождении заложников, которых удерживали в мечети Мариуполя, сообщили в МИД.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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