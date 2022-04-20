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Внешняя политика 20.04.2022 21:50

Спецпредставитель главы МИД РФ посетит Баку

Специальный представитель главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев в ближайшее время посетит Баку. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Спецпредставитель активно уже включился в работу, провел полезные консультации в Ереване, согласована его поездка в ближайшее время и в Баку», - отметила она, не назвав конкретной даты.

По словам спикера МИД РФ, в числе главных задач Ховаева - «оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения».

Захарова добавила, что в основе диалога находятся предложенные Баку базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также конструктивная реакция Еревана на эти предложения.

Р.Керимов

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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