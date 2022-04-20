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Происшествия 20.04.2022 22:06

В Нефтчалинском районе Азербайджана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3 произошло в среду на территории Нефтчалинского района Азербайджана, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 20:09 по бакинскому времени (19:09 МСК).

Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров.

Местные жители не ощутили подземных толчков, отметили сейсмологи.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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