В Нефтчалинском районе Азербайджана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3 произошло в среду на территории Нефтчалинского района Азербайджана, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 20:09 по бакинскому времени (19:09 МСК). Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километров. Местные жители не ощутили подземных толчков, отметили сейсмологи. Р.Керимов

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