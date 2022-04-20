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Дальнее зарубежье 20.04.2022 22:16

США расширили санкционный список против России

США в очередной раз обновили российский санкционный список. В SDN List добавлен банк из топ-40 по активам, два первых зампреда ЦБ РФ, бывший и нынешний заместители министра финансов и крупный IT-предприниматель.

Согласно сообщению Минфина США, под блокирующие санкции подпал Транскапиталбанк (ТКБ) и санируемый им Инвестторгбанк. ТКБ, как утверждается в пресс-релизе, предлагал клиентам проводить платежи в обход санкционных ограничений, в частности, через систему "ТКБ Бизнес".

Согласно выданной OFAC генеральной лицензии, операции с ТКБ должны быть свернуты до 20 мая (кроме тех, что носят гуманитарный характер и связаны с помощью Афганистану - для них дедлайн установлен на 20 октября).

Также в SDN List включена группа физлиц за связь с ранее подпавшим под блокирующие санкции банком "Открытие". Это глава банка Михаил Задорнов и его замы Татьяна Нестеренко (бывшая первая замглавы Минфина) и Надия Черкасова, а также почти все члены набсовета "Открытия" в составе, избранном в минувшем декабре: действующие первые зампреды ЦБ РФ Михаил Алексеев и Ксения Юдаева, бывший первый зампред Алексей Симановский, замминистра финансов Владимир Колычев, основатель и совладелец IT-компании IBS Анатолий Карачинский, бывший главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член набсоветов НКЦ и НРД Андрей Голиков, бывший финансовый директор Sberbank CIB, гражданин Новой Зеландии Пол Голдфинч.

В банковскую группу ТКБ входят Транскапиталбанк и санируемый им Инвестторгбанк. Совладельцами Транскапиталбанка по данным на конец 2020 года являлись его председатель правления Ольга Грядовая (17,5%), ее супруг Леонид Ивановский (9,8%), их сын Евгений Ивановский (0,2%) и ряд юрлиц с небольшими долями. Кроме того, крупный пакет акций (25,2%) банку принадлежал Юрию Березовскому. Небольшая доля акций также находилась в собственности дочери основателя банка "Возрождение" Татьяны Орловой, которая в настоящее время возглавляет банк МФК.

Транскредитбанк по итогам 2021 года занимает 37-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 208,2 млрд рублей.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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