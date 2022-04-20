Комитет по CDS признал датой «потенциальной невыплаты» по суверенным евробондам РФ 4 апреля

Комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS), признал датой "потенциальной невыплаты" по суверенным еврооблигациям РФ 4 апреля, говорится в материалах по итогам его заседания.
Неназванный участник рынка 11 апреля обратился в комитет с просьбой рассмотреть ситуацию с выплатами по евробондам РФ.
Обращение связано с тем, что Минфин России осуществил выплаты по долларовым выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях из-за запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы.
При этом инвесторы из стран, присоединившихся к санкциям против России, получили свои рублевые выплаты на специальные счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно будет только с разрешения российских властей и при условии восстановления доступа РФ к валютным счетам.
Выплаты по этим выпускам приходились на 4 апреля. В материалах комитета сообщается, что решение считать 4 апреля датой "потенциальной невыплаты" было принято 14 голосами "за". Его поддержали входящие в комитет представители Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank, Mizuho, AllianceBernstein L.P., Citadel Americas LLC, Cyrus Capital Partners, L.P., Elliott Management Corporation и Pacific Investment Management Co.
Международные рейтинговые агентства считают, что выплаты в рублях по валютному долгу будут означать для России дефолт.
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